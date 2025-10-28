Ausblick: Timken stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Timken gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,24 USD aus. Im letzten Jahr hatte Timken einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,12 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,22 USD im Vergleich zu 4,99 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 4,51 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at