Timken Aktie
WKN: 852676 / ISIN: US8873891043
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Timken stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Timken gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,24 USD aus. Im letzten Jahr hatte Timken einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,12 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,22 USD im Vergleich zu 4,99 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 4,51 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Timken CoShsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Timken stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Timken präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Timken zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Timken präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Timken CoShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Timken CoShs
|68,00
|3,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.