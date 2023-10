Ausblick: Tokyo Electric Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Electric Power präsentiert in der am 31.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 18,70 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Electric Power noch -47,630 JPY je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Tokyo Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 2.093,20 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.028,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 113,73 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -77,170 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 7.021,23 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 7.798,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at