Ausblick: Tokyo Gas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Gas wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 40,20 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -6,460 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 625,65 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 1,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tokyo Gas einen Umsatz von 634,56 Milliarden JPY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 557,85 JPY je Aktie, gegenüber 192,22 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2.723,52 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2.636,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at