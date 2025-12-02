|
Ausblick: Torrid legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Torrid wird am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,019 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 239,9 Millionen USD gegenüber 263,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,019 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,10 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
