Ausblick: Trinity Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trinity Biotech präsentiert in der am 23.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,600 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,760 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 16,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -1,500 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,140 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 56,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at