Ausblick: Trip Com Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trip Com Group wird sich am 04.09.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,61 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Trip Com Group noch -0,310 CNY je Aktie verloren.

20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,77 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 168,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 32 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,31 CNY je Aktie, gegenüber 1,97 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 35 Analysten durchschnittlich auf 42,58 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 20,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at