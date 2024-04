Ausblick: Truist Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Truist Financial wird am 22.04.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,780 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,70 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 USD, gegenüber -1,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 21,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at