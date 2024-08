Ausblick: Tube Investments of India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tube Investments of India wird am 01.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 9,00 INR je Aktie gegenüber 11,12 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 48,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 20,07 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,98 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,32 INR im Vergleich zu 62,12 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 85,73 Milliarden INR, gegenüber 168,90 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at