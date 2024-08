Ausblick: Turkiye Garanti Bankasi legt Quartalsergebnis vor

Turkiye Garanti Bankasi wird am 30.07.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,84 TRY. Das entspräche einem Zuwachs von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,34 TRY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Turkiye Garanti Bankasi in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 52,90 Milliarden TRY im Vergleich zu 72,58 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 23,54 TRY, gegenüber 20,57 TRY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 227,63 Milliarden TRY im Vergleich zu 334,00 Milliarden TRY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at