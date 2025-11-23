Tuy a Aktie
Ausblick: Tuya A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tuya A veröffentlicht am 24.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,030 USD aus. Im letzten Jahr hatte Tuya A einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 81,6 Millionen USD gegenüber 82,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,097 USD je Aktie, gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 322,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 298,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
