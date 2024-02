Ausblick: Twist Bioscience mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Twist Bioscience präsentiert in der am 02.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,777 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,61 Prozent auf 67,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Twist Bioscience noch 54,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,944 USD, gegenüber -3,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 289,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 245,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at