Ausblick: Union Bank Of India Dematerialised veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Union Bank Of India Dematerialised wird sich am 22.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,75 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Union Bank Of India Dematerialised noch 5,14 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 137,00 Milliarden INR – ein Minus von 52,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Union Bank Of India Dematerialised 289,53 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,66 INR, gegenüber 19,15 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 555,88 Milliarden INR im Vergleich zu 1.181,86 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at