Ausblick: UNITED ARROWS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNITED ARROWS wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -24,791 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 35,61 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,77 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 187,45 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 155,13 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 162,00 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 150,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at