Ausblick: Uniti Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Uniti Group wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,148 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 161,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 292,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Uniti Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 763,0 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,294 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at