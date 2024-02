Ausblick: Universal Forest Products präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Universal Forest Products präsentiert in der am 20.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,65 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Universal Forest Products ein EPS von 2,11 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,64 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,91 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,09 USD, gegenüber 11,05 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 9,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at