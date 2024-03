Ausblick: UP Fintech A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UP Fintech A wird sich am 20.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass UP Fintech A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,029 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 72,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 63,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,307 USD im Vergleich zu -0,010 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 260,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 225,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at