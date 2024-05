Ausblick: US Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

US Foods äußert sich am 09.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,533 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 61,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll US Foods in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 8,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,11 USD im Vergleich zu 2,09 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 37,79 Milliarden USD, gegenüber 35,60 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at