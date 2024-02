Ausblick: Valmet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Valmet lässt sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Valmet die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,671 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 16,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,800 EUR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,41 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,16 EUR im Vergleich zu 2,37 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,45 Milliarden EUR, gegenüber 5,07 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at