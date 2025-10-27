Vanchip Tianjin Technology a Aktie
ISIN: CNE1000059G3
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Vanchip Tianjin Technology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Vanchip Tianjin Technology A wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,070 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,100 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 37,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 579,9 Millionen CNY gegenüber 420,3 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 CNY im Vergleich zu -0,060 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden CNY, gegenüber 2,10 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
