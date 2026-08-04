Vanda Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0JJT3 / ISIN: US9216591084
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vanda Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor
Vanda Pharmaceuticals äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,583 USD. Dies würde einen Verlust von 26,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Vanda Pharmaceuticals -0,460 USD je Aktie vermeldete.
Vanda Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,253 USD, gegenüber -3,740 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 262,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 216,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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