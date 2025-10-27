VBG Group AB Aktie
Ausblick: VBG Group (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
VBG Group (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,63 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,49 SEK erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,31 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,27 Milliarden SEK umgesetzt.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,98 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 23,52 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 5,45 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,58 Milliarden SEK in den Büchern standen.
