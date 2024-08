Ausblick: Velocity Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Velocity Financial wird am 01.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,407 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 37,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 50,2 Millionen USD gegenüber 80,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,70 USD, gegenüber 1,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 167,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 338,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at