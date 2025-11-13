Ausblick: Venu vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Venu wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,250 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Venu nach den Prognosen von 2 Analysten 7,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 36,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,860 USD, gegenüber -0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 23,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at