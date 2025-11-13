Venu Aktie
WKN DE: A40SG9 / ISIN: US92333E1047
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Venu vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Venu wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,250 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Venu nach den Prognosen von 2 Analysten 7,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 36,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,860 USD, gegenüber -0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 23,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Venu Holding Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Ausblick: Venu vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Venu informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)