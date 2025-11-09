Ausblick: Venus Pipes And Tubes legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Venus Pipes And Tubes wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 13,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,63 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Venus Pipes And Tubes in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,89 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 61,94 INR aus. Im Vorjahr waren 45,65 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 12,48 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 9,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at