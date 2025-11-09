ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Venus Pipes And Tubes Aktie

Venus Pipes And Tubes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40834 / ISIN: INE0JA001018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Venus Pipes And Tubes legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Venus Pipes And Tubes wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 13,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,63 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Venus Pipes And Tubes in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,89 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 61,94 INR aus. Im Vorjahr waren 45,65 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 12,48 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 9,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Venus Pipes And Tubes Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Venus Pipes And Tubes Limited Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Venus Pipes And Tubes Limited Registered Shs 1 278,00 1,37% Venus Pipes And Tubes Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen