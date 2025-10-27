VeriSilicon Microelectronics Aktie
Ausblick: VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,060 CNY gegenüber -0,220 CNY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,08 Milliarden CNY – ein Plus von 50,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A 718,0 Millionen CNY erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,306 CNY, gegenüber -1,200 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 3,16 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden CNY generiert worden waren.
