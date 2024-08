Ausblick: Vestas Wind Systems A-S Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vestas Wind Systems A-S Un präsentiert am 14.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,114 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,10 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 18,53 Milliarden USD im Vergleich zu 16,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at