Ausblick: Vince legt Quartalsergebnis vor

Vince wird am 16.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD gegenüber -0,370 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent auf 63,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 313,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 300,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at