Ausblick: Vital Farms vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vital Farms wird sich am 08.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 138,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 30,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,972 USD im Vergleich zu 0,620 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 585,8 Millionen USD, gegenüber 471,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

