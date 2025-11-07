Voltamp Transformers Aktie

Voltamp Transformers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X84Q / ISIN: INE540H01012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 07:01:06

Ausblick: Voltamp Transformers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Voltamp Transformers gibt am 08.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 84,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 74,87 INR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Voltamp Transformers für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,40 Milliarden INR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 326,17 INR, gegenüber 321,65 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 19,70 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,34 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Voltamp Transformers Ltd Dematerialisedmehr Nachrichten

Analysen zu Voltamp Transformers Ltd Dematerialisedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Voltamp Transformers Ltd Dematerialised 7 167,45 1,21% Voltamp Transformers Ltd Dematerialised

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen