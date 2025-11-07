Ausblick: Voltamp Transformers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Voltamp Transformers gibt am 08.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 84,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 74,87 INR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Voltamp Transformers für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,40 Milliarden INR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 326,17 INR, gegenüber 321,65 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 19,70 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,34 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at