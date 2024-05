Ausblick: Watts Water Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Watts Water Technologies lässt sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Watts Water Technologies die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,10 USD je Aktie gegenüber 1,94 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,01 Prozent auf 547,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Watts Water Technologies noch 471,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,52 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at