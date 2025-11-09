ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WAVE Life Sciences Aktie

WKN DE: A1436W / ISIN: SG9999014716

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: WAVE Life Sciences gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WAVE Life Sciences öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,304 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WAVE Life Sciences noch -0,470 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,6 Millionen USD – ein Plus von 264,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WAVE Life Sciences -7,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,180 USD, gegenüber -0,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 42,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 108,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

