Ausblick: WELL Health Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WELL Health Technologies wird am 08.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,053 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WELL Health Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,16 Prozent auf 227,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte WELL Health Technologies noch 169,4 Millionen CAD umgesetzt.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,280 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 957,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 776,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at