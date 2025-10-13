Ausblick: Wells Fargo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wells Fargo wird am 14.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 21,15 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 33,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 31,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,37 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 83,34 Milliarden USD, gegenüber 126,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at