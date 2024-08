Ausblick: Westlake Chemical Partners LP Partnership Units präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 06.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 270,0 Millionen USD gegenüber 264,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD im Vergleich zu 1,54 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,13 Milliarden USD, gegenüber 1,19 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at