Ausblick: Westlake Chemical Partners LP Partnership Units verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 20.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,445 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Westlake Chemical Partners LP Partnership Units 0,480 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Westlake Chemical Partners LP Partnership Units nach der Prognose von 1 Analyst 317,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 366,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,82 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,21 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at