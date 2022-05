Ausblick: Wheels Up Experience A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wheels Up Experience A äußert sich am 12.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,335 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 300,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 261,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,101 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,662 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahr.

