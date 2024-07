Ausblick: Whirlpool Of India legt Quartalsergebnis vor

Whirlpool Of India wird am 29.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 10,58 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,90 INR je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent auf 23,13 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 30,29 INR im Vergleich zu 17,11 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 76,99 Milliarden INR, gegenüber 68,29 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at