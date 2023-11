Ausblick: Whole Earth Brands A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Whole Earth Brands A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,027 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 55,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Whole Earth Brands A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 141,8 Millionen USD im Vergleich zu 135,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,512 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,420 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 552,8 Millionen USD, gegenüber 538,3 Millionen USD im Vorjahr.

