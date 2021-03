Ausblick: Wireless Telecom Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wireless Telecom Group präsentiert in der am 19.03.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wireless Telecom Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 10,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 41,8 Millionen USD, gegenüber 48,9 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at