Wix.com Aktie

WKN DE: A1W7AU / ISIN: IL0011301780

18.11.2025 07:01:06

Ausblick: Wixcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wixcom lädt am 19.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,54 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 234,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Wixcom 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 502,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wixcom 444,7 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,99 USD je Aktie, gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1,99 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

