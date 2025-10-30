Ausblick: Xian Longi Silicon Materials stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xian Longi Silicon Materials wird am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,129 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,12 Prozent erhöht. Damals waren -0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Xian Longi Silicon Materials mit einem Umsatz von insgesamt 19,35 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,563 CNY im Vergleich zu -1,140 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 72,50 Milliarden CNY, gegenüber 82,25 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

