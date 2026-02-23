Ausblick: Xometry A legt Quartalsergebnis vor

Xometry A wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,115 USD je Aktie gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Xometry A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 183,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,47 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 USD im Vergleich zu -1,030 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 677,7 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 545,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at