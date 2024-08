Ausblick: Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock wird am 23.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,220 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 10,35 Prozent auf 3,30 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,695 CNY, gegenüber 1,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 12,34 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,26 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at