Ausblick: Yatra Online präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yatra Online wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,00 INR aus. Im letzten Jahr hatte Yatra Online einen Gewinn von 0,460 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,18 Prozent auf 2,24 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Yatra Online noch 2,36 Milliarden INR umgesetzt.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,26 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,33 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,36 Milliarden INR, gegenüber 7,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at