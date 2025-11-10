Yatra Online Aktie

Yatra Online für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40BMB / ISIN: INE0JR601024

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Yatra Online präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yatra Online wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,00 INR aus. Im letzten Jahr hatte Yatra Online einen Gewinn von 0,460 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,18 Prozent auf 2,24 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Yatra Online noch 2,36 Milliarden INR umgesetzt.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,26 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,33 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,36 Milliarden INR, gegenüber 7,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Yatra Online Limited Registered Shs 143,90 0,38% Yatra Online Limited Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

