YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: YETI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
YETI wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,584 USD je Aktie gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 480,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 478,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,42 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,85 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
