Ausblick: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote wird am 06.03.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1148,73 ARS. Das entspräche einem Zuwachs von 380,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 238,87 ARS erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3.696,37 Milliarden ARS aus – das entspräche einem Plus von 296,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 932,38 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2624,40 ARS, gegenüber 746,58 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 14.484,61 Milliarden ARS geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2.484,21 Milliarden ARS generiert wurden.

Redaktion finanzen.at