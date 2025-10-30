Ausblick: Zhuhai Cosmx Battery A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhuhai Cosmx Battery A präsentiert in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,303 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhuhai Cosmx Battery A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 28,58 Prozent auf 4,08 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,587 CNY, gegenüber 0,380 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 14,03 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 11,50 Milliarden CNY generiert worden waren.

