ZipRecruite a Aktie
WKN DE: A3CQ3L / ISIN: US98980B1035
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: ZipRecruiter A legt Quartalsergebnis vor
ZipRecruiter A wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,75 Prozent auf 113,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,536 USD, gegenüber -0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 450,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 474,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ZipRecruiter Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: ZipRecruiter A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: ZipRecruiter A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: ZipRecruiter A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: ZipRecruiter A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: ZipRecruiter A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu ZipRecruiter Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ZipRecruiter Inc Registered Shs -A-
|3,55
|-10,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.