Ausblick: ZipRecruiter A legt Quartalsergebnis vor

ZipRecruiter A wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,75 Prozent auf 113,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,536 USD, gegenüber -0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 450,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 474,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

