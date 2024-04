Ausblick: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology lässt sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zoomlion Heavy Industry Science and Technology die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,135 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Zoomlion Heavy Industry Science and Technology einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 10,64 Prozent auf 11,53 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,43 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,536 CNY, gegenüber 0,480 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 56,55 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 52,02 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at