Ausblick: ZTE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ZTE lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ZTE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,370 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,490 HKD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 33,99 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 29,99 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,75 CNY je Aktie, gegenüber 1,91 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 140,70 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 131,51 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
